Turismo do Centro com dois projectos premiados em Berlim

“Passadiços do Mondego” e “A Última Rota da Transumância em Castro Daire” distinguidos nas categorias de Desenvolvimento Turístico e Cultura e Tradição.

Dois projectos do Centro de Portugal foram distinguidos na ITB Berlim, uma das maiores feiras de turismo a nível mundial. Os “Passadiços do Mondego” e “A Última Rota da Transumância em Castro Daire” destacaram-se nas respectivas categorias sendo premiados ontem à noite numa cerimónia na capital alemã. Para a Turismo Centro de Portugal os prémios reflectem o compromisso da região com o desenvolvimento turístico e a sustentabilidade.

Os “Passadiços do Mondego”, que conquistaram o prémio de “Projecto Líder de Desenvolvimento do Turismo 2024”, foram inaugurados em Novembro de 2022 e oferecem um percurso de 12 quilómetros num território que integra o Parque Natural da Serra da Estrela e o Estrela Geopark Mundial da UNESCO.

“A Última Rota da Transumância em Castro Daire” foi reconhecida como uma das histórias mais inspiradoras para o desenvolvimento do turismo sustentável, nos “Green Destinations - Top 100 Story Awards” (“Destinos Verdes – Prémios Top 100 Histórias”) e incide na recriação anual da tradição ancestral da transumância, em que os rebanhos e os seus pastores se deslocam entre a Serra da Estrela e a Serra do Montemuro.