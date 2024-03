ULS Lezíria debate sobre os desafios da actualidade

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) recebe no dia 15 de Março a 27.ª Edição do “Caminho dos Hospitais”, promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), que tem lugar no auditório do Hospital Distrital de Santarém. A edição é dedicada ao tema “Respostas aos Desafios da Actualidade” e incide sobre áreas, projectos e desafios da ULS Lezíria no contexto da integração de cuidados e transição para as ULS.

Além de envolver a participação de vários profissionais de saúde da ULS Lezíria a sessão conta com as intervenções de especialistas nacionais, nomeadamente de Xavier Barreto, presidente da APAH, de Adelaide Belo, presidente da Associação Portuguesa para a Integração de Cuidados (PAFIC), e de Ana Amélia Silva, vogal executiva do conselho de administração da ULS do Alto Alentejo.

O “Caminho dos Hospitais” é uma iniciativa da APAH que teve início em Julho de 2016 traduzindo-se numa aposta na proximidade à comunidade hospitalar que visa atenuar situações de periferia através de visitas e reuniões programáticas às instituições do SNS, de forma descentralizada, dando especial enfoque a questões da actualidade.