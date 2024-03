Cada vez é mais difícil mobilizar bombeiros voluntários

Porque será? O pessoal descobriu que no Verão há férias e que no Inverno é tão bom dormir com os pés quentinhos e não ter que andar a aturar pessoas que por terem galões acham que são os maiores.

Hélder Justino

O Estado é que devia dar incentivos aos voluntários e não tirar como fez. Estive 20 anos ligado ao socorro, sei o que passei, o que sofri, o que perdi e a minha família também sofreu e perdeu. Compensação ou benefícios zero. Cheguei a queixar-me a várias entidades e diziam-me que se estava lá era porque queria.

José Carlos Santos