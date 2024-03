Pescadores e apreciadores desesperam com falta de lampreia no Tejo

Este é o resultado da brincadeira que têm feito na última década com os caudais bastante irregulares, a juntar aos grandes focos de poluição numa certa zona do rio que destruiu grande parte da fauna do rio.

João Silva

Por acaso não é só no Tejo, no Mondego também já não há, em França não há, tanto que o governo francês proibiu a pesca da lampreia... Por cá duvido que abra a pesca a lampreia no próximo ano.

Sérgio Graça