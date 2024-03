Quadro de António Colaço promovido pela associação dos antigos deputados

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

António Colaço pintou um quadro alusivo ao 25 de Abril que a Associação dos Antigos Deputados da Assembleia da República, presidida por Jorge Lacão, vai reproduzir em serigrafia. O momento será assinalado no dia 22 de Março num almoço conferência promovido pela Associação 25 de Abril. Natércia Maia está anunciada como convidada do almoço, altura em que António Colaço deverá fazer-lhe a entrega do original conforme notícia que O MIRANTE avançou na altura em que o artista plástico anunciou e mostrou a sua obra.