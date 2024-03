Tentaram boicotar as eleições em Valada

Antes da abertura das mesas de voto na manhã de domingo, 10 de Março, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou duas situações com cadeados a impedir o acesso aos locais de voto, uma delas na freguesia de Valada, concelho do Cartaxo. A outra ocorreu na freguesia de Fontoura, município de Valença. Ambas as situações foram resolvidas pelas 07h20, segundo a GNR, referindo que não teve impacto no procedimento eleitoral. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) indicou à Lusa que não tinha informação dessas situações, afirmando que, se não impediram a abertura das mesas de voto, as mesmas seguirão “a tramitação normal, através do expediente que a GNR fará”.