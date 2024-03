Vereador do Chega de VFX eleito deputado

Barreira Soares vai acumular cargos na Câmara de Vila Franca de Xira e na Assembleia da República.

O vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, foi um dos deputados eleitos pelo círculo de Lisboa nas legislativas de 10 de Março. A O MIRANTE, o autarca diz que vai acumular as funções de deputado no Parlamento com as de vereador na câmara municipal. “O concelho merece alguém empenhado em dar tudo o que tem e não usar a câmara como trampolim”, explica ao nosso jornal.

Barreira Soares foi cabeça de lista pelo Chega nas eleições autárquicas de 2021 e conseguiu a primeira eleição daquele partido na Câmara de Vila Franca de Xira. Nos últimos três anos o autarca tem pautado as suas intervenções pela apresentação de propostas que têm merecido o chumbo da maioria PS/CDU/Coligação Nova Geração, incluindo uma em que pretendia que voltasse a ser incluída na bandeira do concelho a palavra “notável”, que deixou de estar incluída em Fevereiro de 2011.

A intervenção política de Barreira Soares ficou pautada recentemente pelos avisos ao estado de degradação do cais dos avieiros em Vila Franca de Xira, que classificou de “paiol” por causa da falta de limpeza, criticou a lei da rolha imposta pela administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo e defendeu a construção do novo aeroporto em Alverca.