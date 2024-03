Abrantes apoia associações de Mouriscas e Bemposta na aquisição de viaturas

A Câmara de Abrantes decidiu apoiar a ACATIM - Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas e a Associação de Solidariedade Social Pró-Cultura Prof. Silva Leitão, de Bemposta, na aquisição de viaturas destinadas ao serviço de apoio domiciliário, atribuindo a cada instituição um apoio de 10 mil euros.

Após deliberação em sessão camarária, o presidente do município, Manuel Valamatos e a vereadora Raquel Olhicas entregaram, a 20 de Fevereiro, a ambas as associações um cheque simbólico. “Estamos a apoiar estas duas IPSS de forma a permitir-lhes assegurar a parte da comparticipação nacional no investimento feito para aquisição das viaturas para o serviço de apoio domiciliário cujas candidaturas foram aprovadas pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência)”, referiu na última reunião do executivo o presidente da câmara. O autarca socialista quis ainda lembrar que “as IPSS desenvolvem um trabalho extraordinário nas suas comunidades cuidando daqueles que já cuidaram de nós, os idosos”.