Acidentes com crianças em baloiço no Núcleo Escolar da Erra

A Câmara de Coruche isolou e interditou o baloiço existente no Núcleo Escolar da Erra depois de, pelo menos, três crianças se terem magoado sendo que uma delas teve que receber tratamento hospitalar. O presidente do município, o socialista Francisco Oliveira, confirmou a O MIRANTE os acidentes e esclareceu que pediu à empresa fornecedora do equipamento lúdico que entregue os comprovativos da certificação do equipamento. “Como ocorreram três acidentes optamos por isolar o equipamento e aguardar que tanto a empresa fornecedora como a empresa construtora enviem os comprovativos de certificação para perceber se cumpre todos os requisitos. Estamos à espera”, explicou Francisco Oliveira.

O autarca lamentou a situação e garante que se o equipamento não estiver de acordo com as normas de certificação será substituído por outro. Francisco Oliveira refere que o município pretende clarificar o que se passa e se o equipamento é adequado a crianças do 1º ciclo. “Não queremos que ocorram mais acidentes e queremos deixar os pais e a comunidade tranquila”, reforçou. O Núcleo Escolar da Erra foi inaugurado há cerca de um ano e o baloiço está instalado no recreio da escola. O equipamento destina-se a crianças do 1º ciclo.