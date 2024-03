Concertos nas igrejas de Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira acolhe um ciclo de concertos nas igrejas do concelho aos domingos. A Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte e o município de Vila Franca de Xira uniram esforços para apresentar o “Canticorum Iubilo”, uma série de concertos que estão a percorrer as principais igrejas do concelho. O final está agendado para dia 17 de Março, às 16h00, na Igreja da Misericórdia em Vila Franca de Xira com o Coro Sonus Fidei.