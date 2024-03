Curso gratuito de iniciação à informática na Póvoa do Conde

A Associação Amigos da Escola, da Póvoa do Conde, no concelho de Santarém, vai promover um curso básico de iniciação à informática gratuito e ainda com direito a um cheque brinde para ajuda na compra de um computador. A iniciativa tem início agendado para 7 de Abril e vai decorrer em oito sessões, sempre aos domingos, entre as 14h30 e as 16h15.

O público-alvo, segundo a organização, são iniciantes em informática, curiosos com a tecnologia e quem pensa que “velhos são os trapos”. O programa da formação engloba matérias como: história dos computadores; uso do computador e seus componentes; Microsoft Word e Excel básicos; como enviar e receber e-mails; navegação na Internet e redes sociais; e segurança online e privacidade. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Os interessados devem contactar o número de telefone 917 638 414.