DECO ensina crianças a poupar nas escolas de Santarém

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) realizou uma acção destinada ao público escolar nas escolas de 1º ciclo do Mergulhão, em Santarém, e da Abrã, no âmbito da aposta da Câmara de Santarém na oferta de recursos educativos. A iniciativa “Gerir e poupar com o Guito” foi conduzida por Suzana Pestana, da DECO Ribatejo e Oeste, que fez a apresentação do tema da poupança, cada vez mais pertinente no quotidiano dos consumidores, inclusivamente entre os mais jovens.

Trata-se de uma acção dinâmica, que tem por base a personagem “Guito”, criada pela DECO para o projecto “Gerir € Poupar”, que colocou as crianças a pensarem e a debaterem o tema, ao falarem das necessidades diárias e dos sonhos que têm para concretizar. A iniciativa contou com a presença dos vereadores Beatriz Martins e Alfredo Amante. Beatriz Martins aproveitou para mostrar as vantagens de poupar nas compras e lançou um desafio aos jovens alunos: para ensinarem as dicas de poupança os pais e, com isso, poderem também elas serem recompensadas com uma parte do valor poupado nas compras, com base nas escolhas mais económicas.

O projecto “Gerir € Poupar” dinamiza acções de sensibilização para alunos do 1º ciclo do ensino básico com o intuito de promover a literacia financeira entre os mais novos, de forma simples e divertida. No concelho de Santarém começou a 26 de Fevereiro na escola da Tojosa (São Vicente do Paúl) e no Vale de Santarém. A 27 de Fevereiro passou pela escola de São Domingos e pela EB1 do Arneiro das Milhariças. A última acção decorreu a 1 de Março na Ribeira de Santarém.