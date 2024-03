Detido suspeito de abuso sexual de menor em Ourém

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 34 anos suspeito dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de uma rapariga de 13 anos na zona de Ourém. Em comunicado, a PJ esclareceu que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, em flagrante delito, o homem, que está “fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores”.

“A detenção foi o culminar de uma investigação que decorria há cerca de 10 meses, no seguimento de uma denúncia efectuada pelo progenitor da vítima, uma menina de 13 anos, que resultou na realização de uma busca domiciliária que permitiu a localização e apreensão, em dispositivos informáticos móveis, de elevada quantidade de ficheiros, vídeos, imagens e mensagens, retratando actos sexuais e poses sexualizadas, envolvendo a referida criança”.

Segundo a PJ, “as diligências periciais em ambiente digital permitiram a extração dos conteúdos que confirmam o crime de abuso sexual de criança”. Fonte da PJ explicou que arguido e vítima conheceram-se num evento, passando a interagir em ambiente digital e depois com envolvimento físico. O arguido, sem antecedentes criminais, foi detido a sul de Lisboa.