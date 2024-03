Foragido à justiça detido em Tomar

Um homem de 62 anos foi detido pela GNR no concelho de Tomar, na sequência de um mandado de detenção, para continuação do cumprimento da pena de prisão efectiva de 17 anos e 11 meses. O condenado foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz. Segundo a GNR, os militares localizaram o homem que estava foragido à justiça há cerca de um ano tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção para cumprimento de prisão efetiva, pela condenação de 15 crimes de furto qualificado e cinco crimes de furto simples. A acção contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Tomar.