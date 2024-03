Manuela Garrinhas foi encontrada com vida

Manuela Garrinhas, que tinha desaparecido na Agruela, Vila Franca de Xira, no dia 5 de Março, foi encontrada com vida e bem de saúde no dia seguinte Após alerta dos familiares, a Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira, bombeiros e PSP realizaram operações de busca terrestres em A-dos-Bispos, logo na manhã de dia 6, e acabaram por encontrar Manuela Garrinhas, de 50 anos, durante a tarde. Por se encontrar desorientada foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira para observação médica.