PSD e CDU alertam para mau estado de conservação da Mata Nacional dos Sete Montes que é um dos pontos turísticos de Tomar

Mata Nacional dos Sete Montes em mau estado de conservação

PSD e CDU lamentam estado “lastimável” da Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar. Presidente da câmara esclarece que a tutela pertence ao ICNF apesar do interesse do município em ajudar e colaborar na manutenção do espaço.