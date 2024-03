Oncologia do Hospital Distrital de Santarém assinalou Dia da Mulher

O Serviço de Oncologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS) organizou um conjunto de iniciativas destinadas às suas utentes para assinalar o Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março. A abertura das actividades decorreu na sala de espera do Hospital de Dia da Oncologia e contou com a intervenção de Sandra Bento, directora do Serviço de Oncologia do HDS, que lembrou a luta das mulheres pela igualdade dos direitos ao longo dos anos.

Seguiu-se um workshop de maquilhagem dirigido às utentes do Serviço de Oncologia, a cargo das formadoras na área de Estética Nádia Sousa e Lília Vieira, do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Santarém, e a oferta de flores. Uma actividade que visou promover o conhecimento sobre técnicas de maquilhagem que permitem atenuar os efeitos da doença, de forma a melhorar a auto-estima e a imagem da doente.

Além do enfermeiro director João Formiga, estiveram presentes Fátima Santos, enfermeira-chefe do Hospital de Dia de Oncologia, Célia Mestre, enfermeira especialista em Saúde Comunitária, que colaborou na organização do evento, e Miguel Neves, enfermeiro responsável pelo Hospital de Dia do Departamento Médico.