Ourém vai integrar projecto piloto “Radar Social”

Na reunião de câmara de 4 de Março foi aprovado o início dos procedimentos concursais no âmbito do projecto piloto “Radar Social” para o recrutamento de dois técnicos superiores de psicologia. O projecto, financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), tem como objectivo fundamental apoiar a criação de identificação e acompanhamento de pessoas que se encontrem em situação mais vulnerável, sejam pessoas idosas ou com deficiência, tendo o intuito de encontrar respostas personalizadas e adequadas a cada situação.

O município de Ourém, que apresentou uma candidatura bem-sucedida ao projecto “Radar Social”, integra agora o conjunto de concelhos abrangidos pela iniciativa. Neste contexto, está previsto o recrutamento de dois técnicos superiores de psicologia para integrar o quadro de pessoal municipal. Os profissionais seleccionados vão integrar uma equipa técnica multidisciplinar constituída por três Técnicos Superiores (dois psicólogos e um técnico superior de acção social) para implementação de um sistema integrado de georreferenciação social e de capacitação dos territórios na activação das respostas e optimização dos recursos para trazer maior eficácia à acção das entidades locais.