Palácio dos Desportos de Torres Novas finalmente livre de legionella

Encerrados durante quase sete meses os duches do Palácio dos Desportos de Torres Novas estão finalmente livres da presença da bactéria legionella. Entre análises e substituição de equipamentos no sistema de fornecimento de água quente o problema demorou a ser resolvido mas não são conhecidos casos de infecção.

Os duches dos balneários do Palácio dos Desportos Helena Sentieiro, em Torres Novas, cuja utilização estava proibida aos atletas há mais de seis meses, estão finalmente livres da presença de legionella pneumophila, a mais grave dessas bactérias que quando alojada nos pulmões pode provocar uma pneumonia grave e levar à morte. Segundo informação transmitida pelo presidente do município de Torres Novas, Pedro Ferreira, na última assembleia municipal, o problema “está finalmente resolvido”. O autarca acrescentou que, se não estivesse, jamais permitiriam que os atletas tomassem banho no Palácio dos Desportos. “Era absolutamente criminoso se fechássemos os olhos e deixássemos os atletas irem lá tomar banho”, vincou.

Questionado pela coligação Afirmar Torres Novas (PSD/CDS-PP), o autarca confirmou que o tipo de legionella detectado era o mais grave e sublinhou que a realização de análises aos sistemas de abastecimento de água quente em infraestruturas públicas tem sido não só uma preocupação da Câmara de Torres Novas como dos restantes municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. “Todos estão a fazer nos seus equipamentos, até porque é obrigação legal. Mas, por enquanto, o problema que tínhamos era no Palácio dos Desportos”, disse.

Já antes de a coligação ter levantado a questão na assembleia municipal tinha o vereador Tiago Ferreira (PSD/CDS-PP) dirigido um requerimento ao presidente daquela autarquia a solicitar “os planos de prevenção e controlo da legionella adoptados pelo município para as instalações públicas tais como Palácio dos Desportos, piscinas municipais e restantes instalações desportivas com acesso público”. O social-democrata questionou ainda se, existindo o referido plano, o mesmo se encontra devidamente auditado, relembrando que estas auditorias devem contemplar também uma avaliação ao estado de conservação dos equipamentos e a identificação de não conformidades relativamente às regras construtivas, de instalação ou localização.

Tal como O MIRANTE noticiou na edição de 15 de Fevereiro, os duches do Palácio dos Desportos encontravam-se encerrados desde Julho de 2023 devido à detecção de legionella, o que obrigou à aquisição de uma nova caldeira e instalação de nova canalização, além da realização de várias análises.