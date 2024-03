Recolha de sangue em Vialonga a 23 de Março

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga promove uma recolha de sangue e registo de dadores de medula óssea, do Instituto Português do Sangue e com a colaboração da transplantação, no dia 23 de Março, sábado, das 08h30 às 12h30. A recolha decorrerá na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Via Longa, na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº 18.