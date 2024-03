Relatório final da CTI coloca Santarém como opção para o novo aeroporto

Versão final do relatório da Comissão Técnica Independente admite um novo aeroporto em Santarém como complementar ao de Lisboa, mas mantém como opção mais viável e vantajosa o Campo de Tiro em Samora Correia.

Os promotores do aeroporto em Santarém consideraram que a inclusão do projecto no relatório final da Comissão Técnica Independente (CTI) é o “reconhecimento da qualidade do projecto”, mas discordaram que funcione apenas como aeroporto complementar ao de Lisboa, disse à Lusa o porta-voz do projecto, Carlos Brazão.

A CTI entregou no dia 11 de Março ao Governo o relatório final da Avaliação Ambiental Estratégica do novo aeroporto, mantendo a recomendação de uma solução única em Benavente ou Vendas Novas, mas apontou que Humberto Delgado + Santarém “pode ser uma solução”, depois de esta opção ter sido descartada no relatório preliminar.

Nesta solução, a CTI refere Santarém como “aeroporto complementar ao AHD (Humberto Delgado), mas com um número de movimentos limitado, não permitindo satisfazer a capacidade aeroportuária necessária no longo prazo”, mas “teria a vantagem de permitir ultrapassar no curto prazo as condicionantes criadas pelo contrato de concessão, tendo ainda como vantagem um financiamento privado”.

Opção Santarém alarga margem de manobra dos decisores

Carlos Brazão considerou que a CTI “não deu a devida atenção ao trabalho desenvolvido sobretudo entre Dezembro e Janeiro com a NAV”, que, segundo os promotores, resultou num conjunto de soluções que permitem resolver os problemas de navegabilidade aérea pela proximidade à base aérea de Monte Real, apontados no relatório preliminar. “O trabalho desenvolvido e consensualizado com a NAV e que está na nossa pronúncia já define a estratégia para permitir essa escalabilidade futura para, se necessário, vir a ser um grande ‘hub’ [centro de conexão]”, vincou Carlos Brazão.

O porta-voz do projeto realçou que o projecto é economicamente sustentável nos dois cenários (aeroporto complementar ou único) e que, caso Santarém seja escolhido pelo Governo, vão avançar com o projecto mesmo enquanto complemento ao Aeroporto Humberto Delgado. “A vantagem e, se quiser, a beleza do nosso projecto é que esse cenários são todos possíveis e dá uma grande margem de liberdade para os futuros decisores decidirem a melhor estratégia e, sobretudo, para que nunca mais tenhamos que falar em aeroportos”, referiu.