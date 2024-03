Turismo do Alentejo e Ribatejo faz balanço positivo da presença na BTL

Presidente da ERTAR, José Santos, destacou a criação de uma área de atendimento e de exposição própria para o Ribatejo.

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo faz um balanço positivo da presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realizou de 28 de Fevereiro a 3 de Março, na FIL, em Lisboa.

“Os mais de 100 expositores presentes tiveram a possibilidade de apresentarem as suas mais-valias e a diferenciação da sua oferta aos visitantes nacionais e internacionais. Foi a oportunidade de apresentar toda a diversidade da oferta turística do Alentejo e do Ribatejo, desde a enogastronomia - com a Capital do Vinho no Ribatejo em destaque - a cultura, a natureza, sobressaindo aqui a Serra de São Mamede, ou os cruzeiros no Alqueva e no Tejo.”, referiu o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos.

O dirigente destacou ainda a criação de uma área de atendimento e de exposição própria para o Ribatejo e os dias destinados aos profissionais, que permitiram às empresas do Ribatejo e Alentejo terem acesso a um espaço reservado a reuniões, com vista à concretização de potenciais parcerias de negócio.