Unidade Local de Saúde assinou protocolos Bata Branca com Benavente e Alenquer

A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULS ET) assinou, no dia 6 de Março, os acordos de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Benavente e com a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer ao abrigo do projecto Bata Branca, que visa garantir assistência a utentes sem médico de família.

As entidades signatárias comprometem-se, em complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde, à prestação de serviços e cuidados de saúde aos utentes com inscrição na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Benavente e nas UCSP Alenquer e do Carregado.

Segundo a ULS ET, através destes acordos os médicos com vínculo às Misericórdias dão consultas a utentes adultos sem médico de família atribuído. Quanto à prestação de apoio administrativo e outros apoios logísticos, e para garantia do bom funcionamento das referidas consultas, será da responsabilidade da unidade onde serão prestados os cuidados de saúde. No caso de Benavente, tal como O MIRANTE noticiou, os médicos afectos ao Bata Branca não estavam a dar consultas em todos os horários. Além disso, os clínicos não podem fazer acompanhamento a grávidas e crianças.