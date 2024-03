Voto de pesar em Torres Novas pela morte de José Ribeiro Sineiro

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento de José Ribeiro Sineiro, personalidade prestigiada da comunidade torrejana, que faleceu a 19 de Fevereiro, aos 88 anos. O voto de pesar, apresentado pela bancada da CDU, destaca o percurso de um homem “notável que deu o seu importante contributo em diversas colectividades torrejanas” tendo também participado em “diversas e relevantes iniciativas culturais em Torres Novas”.

José Ribeiro Sineiro nasceu em Torres Novas a 26 de Março de 1935, cidade na qual se fixou em 1965 depois de ter sido preso e torturado pela PIDE. Nesse tempo de ditadura esteve proibido, refere o voto de pesar, de se ausentar do concelho e de exercer cargos em associações. Em 1979 ajuda a fundar a Associação de Defesa do Património de Torres Novas e, em 2010, o electricista de profissão publica o livro “A iluminação pública e a electricidade na vila de Torres Novas”. À data da sua morte era militante do Partido Comunista Português.