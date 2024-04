“A Paixão de Cristo” em teatro de rua no Sardoal

O Grupo Experimental de Teatro Amador de Sardoal (GETAS) – Centro Cultural apresentou no sábado, 30 de Março, a recriação de “A Paixão de Cristo”, uma recriação ao vivo do percurso de Jesus Cristo a caminho do Calvário. A encenação é levada a cabo há mais de uma década e é enquadrada no programa completar da Semana Santa de Sardoal, envolvendo várias dezenas de figurantes. O início teve lugar na Praça da República, seguindo o cortejo pela Av. Luís de Camões e Rua 5 de Outubro e terminando no Largo do Convento de Santa Maria da Caridade. A encenação de rua caracterizou-se por momentos de grande envolvência entre os participantes e os espectadores e de um elevado sentimento aliado à temática.