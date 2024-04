Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol tem nova direcção

Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol, em Torres Novas, elegeu novos órgãos sociais que pretendem desenvolver e dinamizar a aldeia, reforçando a vida em comunidade.

A Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol (ACRA), no concelho de Torres Novas, elegeu no salão da sede, a 24 de Março, os novos corpos sociais para os próximos dois anos. A lista única tem Liliana Godinho como presidente da mesa da Assembleia Geral, Maria Antónia Branco como presidente do Conselho Fiscal e Gonçalo Cavalheiro como presidente da direcção.

Gonçalo Cavalheiro destacou a inclusão de membros com menos de 25 anos para os órgãos sociais da associação pela primeira vez em muitos anos, numa lista com novas caras que conta com o apoio de “os de sempre, porque em equipa vencedora não se mexe”, frisou. A lista apresentou um programa de continuidade do trabalho da direcção anterior, com foco no reforço institucional da associação. O objectivo é estar à altura das exigências e dos padrões dos parceiros que têm apostado e investido em Alcorriol.

“O nosso trabalho focar-se-á em três grandes eixos: o reforço da vida em comunidade, a implementação do plano de desenvolvimento de Alcorriol e a dinamização da nossa escola primária”, sublinhou o novo presidente. A escola foi recuperada com o apoio dos voluntários da EDP, afirmando-se como um centro crucial do desenvolvimento da aldeia e um polo cultural regional.