Baile da Pinha na Casa do Povo de Arcena

A Casa do Povo de Arcena vai realizar o tradicional Baile da Pinha no dia 6 de Abril, a partir das 21h30. “Arcena, lugar de tradições” é o mote para o evento que conta com música ao vivo pelo músico VM. A associação foca-se em manter vivas as tradições de Arcena, com iniciativas como noites de fados, baile da pinha, o enterro do chouriço no carnaval e os festivais do caracol e da castanha.