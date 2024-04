Centro de Investigação Veríssimo Serrão e Academia Portuguesa da História formalizam parceria

O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS), em Santarém, assinou um protocolo de colaboração com a Academia Portuguesa da História, numa sessão realizada no Salão Nobre da Casa de Portugal e Camões, em Santarém. O documento formaliza uma colaboração que existe, desde que o CIJVS foi criado, segundo referiu a presidente da Academia Portuguesa da História, Manuela Mendonça.

“Existe uma ligação umbilical entre estas duas instituições. E esta amizade e colaboração fica agora lavrada em papel”, afirmou por seu lado o director do CIJVS, Martinho Vicente Rodrigues. O responsável recordou que Joaquim Veríssimo Serrão ponderou, num primeiro momento, doar o seu espólio à Academia Portuguesa da História, mas, num “balancear de coração”, decidiu-se por Santarém, pois foram criadas condições pelo município para a instalação de um centro de investigação que recebeu o nome do ilustre historiador, já falecido.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, enalteceu a parceria referindo que o CIJVS “é uma referência internacional” e que Santarém ganha uma dimensão cultural acrescida com este protocolo. O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão já ultrapassa os mil membros e tem como objectivo promover a investigação nas áreas das Ciências Sociais e Humanas bem como a Ciência e Tecnologia.