Manuel Freire actua em Santarém na noite de 5 de Abril. fotoDR

Concertos de Manuel Freire e Bia Ferreira em Santarém

Espectáculos no Teatro Sá da Bandeira revisitam a música enquanto símbolo de liberdade e estão integrados no programa comemorativo do cinquentenário do 25 de Abril em Santarém.