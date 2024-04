Emoção e casa cheia no espectáculo “Batons da Vida”

Risos, palmas e muita emoção na exibição da peça de teatro “Batons da Vida” que subiu ao palco do Centro Cultural de Samora Correia, na noite de 21 de Março. Num mundo onde as vozes femininas ainda são silenciadas, e às vezes ignoradas, o espectáculo abordou o que é ser mulher no século XXI, através de diálogos divertidos mas sérios.

Temas como o amor e o casamento, a maternidade, as escolhas sexuais, carreira e doenças foram levadas à cena pelas actrizes de forma ousada, mas ao mesmo tempo interventiva. Sónia Lapa, Carla Sá e Ana Casquinha foram as protagonistas do espectáculo e no final foram aplaudidas de pé pela plateia. As três construíram em conjunto as personagens dos “Batons da Vida”, que representam todas as mulheres do mundo. “Divertimo-nos muito a fazer esta peça que é símbolo da liberdade da mulher. Tentámos retratar tudo o que as mulheres sentem desde as mais fechadas às mais espontâneas e às libertinas, conseguimos percorrer o cenário das mulheres do mundo inteiro”, disse a O MIRANTE Ana Casquinha, advogada fora dos palcos.

Cada mulher é única mas todas têm problemas parecidos, sublinha Carla Sá. Para a actriz a mensagem é o respeito que todas devem ter umas com as outras. A peça foi a concretização de um sonho de Sónia Lapa e que deu voz ao universo feminino. A exibição da peça foi única mas tendo em conta o sucesso que teve poderá voltar a subir a palco nos próximos meses. “Estou muito orgulhosa do nosso trabalho. Espero que seja o princípio de uma viagem bonita. Queremos repor a peça mas vamos deixar passar um tempo”, diz a artista.