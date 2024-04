Golegã aprova voto de louvor à Associação Tejo d´Honra

O executivo da Câmara Municipal da Golegã reconheceu o trabalho da Associação Tejo d´Honra e atribuiu-lhe um voto de louvor na última reunião de câmara. A 17 de Março, a Tejo D’honra participou na primeira prova do Campeonato Nacional de Campo de tiro com arco. O executivo da Golegã aprovou em reunião de câmara um voto de louvor e reconhecimento aos atletas da Associação Tejo d´Honra pelo trabalho de mérito desportivo e formativo levado a cabo pela associação. O voto foi subscrito pelo presidente da câmara, António Camilo, vice-presidente, Diogo Rosa, e vereadora Manuela Veiga, tendo sido aprovado por unanimidade na reunião de câmara de 22 de Março. A 17 de Março, a Tejo D’honra escreveu mais um capítulo de sucesso na sua história desportiva ao participar na primeira prova do Campeonato Nacional de Campo, em Queluz. João Santos conquistou o primeiro lugar no open e nas eliminatórias, alcançando a medalha de ouro na categoria de arco barebow e na categoria de veteranos. Domingos Vaquinhas brilhou no arco olímpico, ao garantir o primeiro lugar no open e nas eliminatórias, conquistando também a medalha de ouro na categoria de veteranos. Domingos Vaquinhas bateu o recorde nacional parcial e total que perdurava desde 2019.