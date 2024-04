Piscinas Municipais de Minde precisam de obras

Pintura da fachada do complexo está prevista para breve. Investimentos energéticos e electromecânicos são opções a longo prazo para melhorar condições do espaço.

O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, transmitiu ao restante executivo, na última sessão camarária, que as Piscinas Municipais de Minde vão ser alvo de várias intervenções. O investimento vai ser realizado com o objectivo de melhorar as condições, nomeadamente ao nível dos sistemas electromecânicos e energéticos das instalações.

A pintura da fachada é a primeira medida a ser implementada. “A pintura está prevista no orçamento deste ano e é uma lavagem de cara do espaço que bem merece”, afirmou Rui Anastácio. Existe um projecto de reabilitação que pretende renovar todo o funcionamento electromecânico e energético de maneira a baixar os custos das piscinas, referiu.