Basket Club de Tomar quer continuar a crescer

Basket Club de Tomar está quase a atingir os 90 atletas nesta temporada e tem campanhas para atrair mais jovens praticantes.

O Basket Club de Tomar (BCT) tem a decorrer duas campanhas para atrair novos atletas com o objectivo de atingir a meta dos 90 atletas esta temporada. A campanha “Traz um amigo” oferece uma mensalidade gratuita a cada atleta que leve alguém que se inscreva. Já a campanha para as meninas entre os quatro e 16 anos oferece um presente na inscrição para aumentar a força do basquetebol feminino de Tomar.

A época do BTC tem sido marcada pelos apuramentos para competições nacionais que têm levado os atletas a viajar pelo país, após a conquista dos vice-campeonatos distritais de sub-14 masculinos e sub-12 femininos e dos terceiros lugares em sub-16 e sub-18 masculinos.