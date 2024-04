Melanie Santos é a segunda atleta de VFX a apurar-se para os Jogos Olímpicos

Depois de João Coelho no atletismo, a triatleta Melanie Santos, que começou a carreira no Alhandra Sporting Club, conseguiu garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos.

A atleta Melanie Santos, que deu os primeiros passos no triatlo no Alhandra Sporting Club (ASC) e veste hoje as cores do Benfica, apurou-se em estafetas mistas para os Jogos Olímpicos de Paris. É a segunda atleta com ligações ao concelho de Vila Franca de Xira a apurar-se para aquela prova, depois de João Coelho também o ter conseguido fazer no atletismo. É a segunda vez que a atleta participa numa edição dos Jogos Olímpicos. Na sua estreia, em Tóquio, no Japão, em 2021, foi 22ª classificada.

Já em 2014 quando O MIRANTE entrevistou a atleta em Alhandra dava nota de uma estrela em ascensão no triatlo nacional e internacional. Desde então já somou títulos de campeã nacional, Taças da Europa, entre outras. A Confederação do Desporto de Portugal já a tinha elegido como jovem promessa nacional e há mesmo quem compare o seu estilo competitivo ao de Vanessa Fernandes.

Filha de pais emigrantes, Melanie nasceu na Suíça e chegou ao Alhandra SC por recomendação de uma amiga, Raquel Rocha. “Os meus pais meteram-me na natação desde que eu era pequena e, por isso, desde essa altura nunca mais parei de fazer desporto. A dada altura, o pai da Raquel convidou-me para experimentar o triatlo e acabei por ficar no Alhandra”, recordava.

Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, destacou o apuramento da atleta lembrando que são já dois os atletas de VFX nos jogos olímpicos e disse ter esperança que, entretanto, também João Pereira, no triatlo, consiga o apuramento.