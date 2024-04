Primeira Gala de Desporto em Ourém distinguiu pessoas e instituições

Foram entregues 16 troféus na primeira Gala de Desporto e da Actividade Física, organizada pelo município de Ourém.

A estreia da primeira Gala de Desporto e da Actividade Física, organizada pelo município de Ourém, decorreu na tarde de 17 de Março, no Teatro Municipal de Ourém. Um evento que pretendeu consagrar associações desportivas, representantes e demais agentes desportivos ligados ao concelho. A cerimónia, com apresentação de Tânia Graça e de Filipe Gonçalves, teve início com uma interpretação da música oficial da “Champions League” proporcionada pelo grupo Essence Voices. Tomás Martin, saxofonista oureense, apresentou uma performance durante a recepção às entidades.

As intervenções oficiais contaram com a participação do presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, do presidente da Associação de Ginástica de Santarém, Vítor Varejão, da directora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português do Desporto e Juventude, Eduarda Marques, do presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço e do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque.

O autarca vincou que a realização da gala tem como objectivo dar a conhecer o vasto trabalho que é desenvolvido no concelho, nomeadamente as diversas modalidades desportivas praticadas. No total foram atribuídos 16 troféus nas diversas categorias.