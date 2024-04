Tomar recebeu torneio Inter-regiões sub15 de hóquei

As provas de formação de hóquei em patins decorreram a 23 e 24 de Março, em Tomar, e contaram com a adesão de muito público.

O concelho de Tomar recebeu o torneio Inter-regiões sub15 de hóquei em patins com representantes de vários pontos do país e a selecção feminina. A iniciativa decorreu nos dias 23 e 24 de Março. O protocolo para a realização da 46ª edição da prova de formação foi assinado nos Paços do Concelho entre o município de Tomar, a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) e a Associação de Patinagem do Ribatejo (APR).

Luís Sénica, presidente da FPP, considerou que é a maior prova de formação em Portugal, que vai acontecer durante a celebração do centenário da federação, acrescentou Paulo Brás, presidente da APR. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, destaca que o hóquei é uma das várias modalidades praticadas no concelho, apoiadas pelo município, que tem também um grande impacto na economia local ao receberem muitos acompanhantes dos atletas.

Recorde-se que o Pavilhão Municipal Cidade de Tomar tem recebido nos últimos anos a primeira competição oficial da época de hóquei em patins que conta com as maiores equipas nacionais masculinas e femininas, numa prova designada por Elite Cup.