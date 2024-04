175 mil euros para obras de saneamento em Alverca

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira vão avançar com obras de remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Rua do Alviela, no Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo. A obra vai avançar na sequência de anomalias reportadas pela Divisão de Água e Saneamento dos SMAS, que detectaram o colapso de um colector de águas residuais ali existente, ainda fabricado em grés, bem como a existência de uma degradação acentuada dos vários ramais ali existentes. A intervenção terá início junto da Rua Humberto Delgado, ao longo da Rua do Alviela, até boa parte da Rua da Esperança. Os trabalhos estão orçados em 175.477 euros e a abertura do concurso público para a obra foi aprovado em reunião de câmara.