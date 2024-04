Ampliação do serviço de urgência de Abrantes anunciada para breve

As obras na urgência do Hospital de Abrantes devem começar em breve e a previsão da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo é que estejam concluídas até ao final do terceiro trimestre de 2025.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) assinou, na segunda-feira, 25 de Março, a consignação da obra de ampliação e requalificação do serviço de Urgência Hospitalar de Abrantes, anunciou aquela entidade que gere os hospitais públicos e centros de saúde no território do Médio Tejo.

Numa nota de imprensa, a ULS indica ainda que a obra, orçada em 3,6 milhões de euros, vai “iniciar-se de imediato” e deve estar concluída “até final do terceiro trimestre de 2025”. A intervenção irá abranger 1.954 metros quadrados, o que representa um aumento de mais de 700 metros quadrados relativamente à área de assistência médica actualmente existente.

Segundo a ULS Médio Tejo, o objectivo é “reorganizar o espaço existente” e “dotá-lo de melhores condições de funcionamento, através da modernização e ampliação de espaços, nomeadamente, através da criação de uma sala de pequena cirurgia e de dois quartos de isolamento”. Numa primeira fase as obras vão decorrer na área anteriormente ocupada pela Consulta Externa da Unidade Hospitalar de Abrantes, que actualmente se encontra desactivada, não prevendo causar “quaisquer constrangimentos aos utentes”. O projecto vai permitir o “exercício de uma medicina mais segura, moderna e diferenciada pelas equipas de profissionais de saúde da ULS Médio Tejo”, ficando esta unidade de saúde “dotada de meios e instalações mais modernos e que potenciem a sua atractividade e competitividade na missão atribuída ao SNS”.

Burocracia emperrou processo e encareceu obra

As obras no serviço de urgência do Hospital de Abrantes estão prometidas há muito mas por condicionantes várias, entre elas a burocracia dos organismos do Estado, o processo tem-se arrastado. E como tempo é dinheiro, o orçamento também derrapou. Como O MIRANTE noticiou em Setembro de 2023 a empreitada de requalificação das urgências do Hospital de Abrantes foi adjudicada no dia 7 de Setembro à empresa Wikibuild por 3,6 milhões de euros e vai custar mais 700 mil euros do que o valor inicialmente previsto devido ao arrastar do processo causado por questões burocráticas.