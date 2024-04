Antigo jardim de infância de Alcanede cedido à junta

O antigo jardim de infância de Alcanede vai ser cedido pela Câmara de Santarém à Junta de Freguesia de Alcanede, tendo a decisão sido aprovada por unanimidade na última reunião do executivo camarário. O imóvel, situado na Rua da Feira, tem condições para ser utilizado para outros fins, nomeadamente, para diversas actividades comunitárias que sirvam a população.

Depois de assinado o protocolo entre o município e a Junta de Freguesia de Alcanede, esta pode avançar com obras de adaptação do espaço, tais como pinturas e pequenas beneficiações. O protocolo será válido por cinco anos, renovável automaticamente, por iguais períodos, desde que não seja denunciado por nenhuma das partes.