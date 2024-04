Bicicletas partilhadas já rolam em Benavente

Os interessados já podem experimentar as bicicletas de uso partilhado do município de Benavente. As Bago das Lezírias Ribatejanas começaram a circular no domingo, 24 de Março. O cartão de uso pode ser solicitado nos postos de atendimento nas piscinas de Benavente e Samora Correia, no serviço de taxas e licenças da Câmara de Benavente e na extensão de serviços da câmara em Samora Correia. O cartão provisório é emitido de imediato. O município apela aos utilizadores que após o uso prendam bem a bicicleta nas estações de atracagem, que se situam em Benavente e Samora Correia.