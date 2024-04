Câmara de Benavente quer habitação em antigo centro comercial

Edifício dos anos 80, no Arneiro dos Corvos, nunca teve licença de utilização. Executivo de Benavente deu luz verde para ser criada habitação no antigo centro comercial.

A Câmara Municipal de Benavente deu início ao procedimento de alteração ao Plano Director Municipal (PMD) para poder ficar com o antigo centro comercial no Arneiro dos Corvos, em Samora Correia, para construir habitação. A proposta de abertura formal do procedimento, e início do período de participação preventiva, foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo.

“O centro comercial chegou a funcionar nos anos 80 mas nunca teve licença de utilização e ainda tem áreas por acabar. Temos um mono naquele espaço com mais de 60 fracções de entidades privadas e não vislumbro forma de ser resolvido”, explicou o presidente do município, Carlos Coutinho.

Os arquitectos do município sublinharam que o antigo centro comercial tem área construtiva mas tem de ficar bem definida. Por causa dos prazos legais a alteração ao PDM não vai ficar concluída antes do Verão. O relatório de fundamentação para a alteração vai ser submetido à próxima reunião de câmara.

Durante 15 dias a população pode dar contributos para a proposta, sendo que não se trata de discussão pública. De acordo com os arquitectos, as sugestões serão tidas em conta na proposta final que será remetida para as entidades e depois à Assembleia Municipal de Benavente.