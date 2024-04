Canil de Ourém recolheu 500 animais em dois anos

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Ourém comemorou na manhã de sábado, 16 de Março, o segundo aniversário nas suas instalações. O momento contou com o tradicional corte do bolo de aniversário e uma visita ao espaço e aos seus residentes. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, os vereadores Rui Vital e Micaela Durão e o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Luís Serras de Sousa, marcaram presença no evento. Na sua intervenção Luís Miguel Albuquerque enalteceu o trabalho desenvolvido ao longo destes dois anos pelos técnicos responsáveis e voluntários, destacando o balanço positivo, com cerca de 500 animais recolhidos e aproximadamente 400 adoptados. O CRO Ourém tem como principal função a recolha de animais errantes no concelho, de forma a garantir a sua gestão equilibrada e racional.