Dadores de Sangue de Vialonga celebraram aniversário

Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga tem novos órgãos sociais, que foram empossados a 16 de Março.

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga celebrou 47 anos a 23 de Março com novos órgãos sociais e um almoço de convívio no Grupo Desportivo de Santa Eulália. Antes do almoço de aniversário o grupo também realizou uma recolha de sangue com inscrição de dadores de medula óssea que teve a adesão de 46 dadores. No almoço participaram 85 pessoas.

A 16 de Março foram empossados os novos órgãos sociais para o triénio 2024-2026, que têm como presidente da assembleia-geral Helena Lopes Tremoço, como vice-presidente Patrícia Rodrigues Alexandre e como secretária Maria Gonçalves Nunes. A direcção continua a ser presidida por José Pires, que é acompanhado por João Pisco (vice-presidente), Cristiana Marques (1ª secretária), Arménio Costa (2º secretário), Rufino Madruga (tesoureiro), Artur Venâncio (1º vogal), José Patrão (2º vogal), Rui Simão (1º vogal) e José Gil (2º vogal). Para o conselho fiscal foram eleitos José Rocha (presidente) que terá a acompanhá-lo Edgar Macedo, António Ferreira, António Carpinteiro e Manuel Inocêncio.