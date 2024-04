Detido por furto a interior de veículo em Almeirim

Um homem, de 36 anos, foi detido, a 19 de Março, por furto no interior de um veículo no concelho de Almeirim pela Guarda Nacional Republicana (GNR). Na sequência de uma investigação por furto no interior de um veículo, que decorria há cerca de cinco meses, os militares da GNR cumpriram o mandado de detenção. Houve também um mandado de busca domiciliária e realizada uma busca no automóvel, onde foi apreendido diverso material oriundo de furtos, entre eles: dezenas de chaves de diversas qualidades; duas caixas de chaves; uma faca; uma boca de chave de roquete; três brocas de berbequim; um alicate; um berbequim; uma aparafusadeira, uma torna; cinco baterias; um carregador, entre outros.

O detido, já condenado por diversos crimes, nomeadamente roubo por esticão, tráfico de estupefacientes, furto a veículo, burla e danos, foi constituído arguido e presidente no Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coacção de apresentações bi-semanais em posto policial.