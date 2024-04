Dois dias de caça aos ovos da Páscoa no Torreshopping

Diversões para crianças e pais no piso zero do Centro Comercial de Torres Novas nos dias 29 e 30 de Março.

O Torreshopping, centro comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE, vai proporcionar um evento da Páscoa repleto de actividades e jogos para os mais novos, nos dias 29 e 30 de Março, sexta-feira e sábado, no piso zero.

Durante esses dias, decorrem jogos como a argola certeira, o bowling de ovos e a famosa caça aos ovos da Páscoa que, com a orientação dos pais, promete ser uma missão muito saborosa. Além dos diversos jogos, as crianças vão ter a oportunidade de dar asas à sua imaginação nos workshops e criar presentes especiais através de trabalhos manuais, para oferecerem às suas madrinhas. Para registar estes dias de animação e criatividade, o Torreshopping vai contar com um cenário decorado e placas de mensagens para tornar as fotografias em família mais divertidas e memoráveis.

“A época da Páscoa deve ser aproveitada em família e o nosso evento vai unir e fortalecer relações entre família e proporcionar dias diferentes”, sublinha Joaquina Romão, directora do Torreshopping.