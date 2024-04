Erro nos serviços municipais de Alcanena condiciona apoio a Bombeiros de Minde

A oposição à maioria (PSD/CDS-PP/MPT) no executivo de Alcanena, presidida por Rui Anastácio, tem aproveitado as reuniões camarárias para intervir em temas relacionados com o apoio às corporações de bombeiros de Alcanena e Minde. Na reunião camarária de 18 de Março a vereadora socialista Sónia Bento questionou o executivo sobre vários apoios prometidos e aprovados noutras sessões aos Bombeiros Voluntários de Minde uma vez que os apoios ainda não tinham chegado à corporação. Foi o vice-presidente Alexandre Pires que respondeu esclarecendo que se tratava de um erro da contabilidade municipal que já estava a ser corrigido. “Toda a informação necessária está reunida e preparada. No entanto a contabilidade está a terminar uma revisão orçamental com um enquadramento legal correcto uma vez que a rúbrica das rendas estava mal feita no documento anterior. O enquadramento financeiro está agora a ser feito da melhor maneira e após a revisão orçamental para enquadrar a rúbrica correctamente os apoios serão aprovados e chegarão aos bombeiros”, garantiu Alexandre Pires.