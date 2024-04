Escolas e edifícios de VFX recebem três mil lâmpadas LED

Onze edifícios municipais, incluindo nove escolas do concelho de Vila Franca de Xira, vão receber trabalhos de reabilitação visando a retirada da iluminação existente feita por lâmpadas fluorescentes por novas lâmpadas LED. A intervenção, que vai custar 7 mil euros aos cofres municipais e outros 16.552 euros de fundos da Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos (ERSE), irá levar à colocação de 3.121 lâmpadas LED. A proposta de celebração de um protocolo de cooperação no domínio da eficiência energética entre o município e a Associação das Agências de Energia e Ambiente foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Também vão ser intervencionados dois edifícios onde funcionam serviços municipais e a Loja do Munícipe de Vila Franca de Xira. Na aprovação da proposta o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, lembrou que se trata de mais um passo na promoção da eficiência energética nos serviços municipais e nas escolas que são da sua responsabilidade.