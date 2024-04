Flor do Trevo de Alverca prepara evento alentejano

O Grupo de Música Popular Portuguesa Flor do Trevo, de Alverca do Ribatejo, vai realizar nos dias 19 e 20 de Abril o evento “Musical Alentejo Simplesmente”. Para isso vai receber um apoio extraordinário do município de Vila Franca de Xira de 1.020 euros para suportar parte das despesas com a organização do evento. A proposta de apoio extraordinário à associação foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.