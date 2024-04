Limpeza de centros de saúde custa mais 286 mil euros em VFX

A necessidade de incluir a limpeza dos centros de saúde do concelho de Vila Franca de Xira no contrato já existente de serviços de limpeza nos edifícios, escolas e equipamentos desportivos municipais, obrigou a câmara a introduzir uma modificação no contrato, que agora passou a custar mais 286 mil euros por ano. A gestão, limpeza e manutenção dos edifícios onde funcionam os centros de saúde do concelho passaram a ser responsabilidade do município em Janeiro último, no âmbito da descentralização de competências.

A Câmara de Vila Franca de Xira, recorde-se, já tinha celebrado com a firma Assepsia – Serviços de Limpeza Limitada, um contrato adjudicado pelo valor total de um milhão e 267 mil euros, valor ao qual acresce o IVA de 23%. Segundo o município, a alteração representa um acréscimo financeiro contratual de 33.337 euros por mês.