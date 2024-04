Motociclista morre em colisão com veículo pesado no Arripiado

Colisão entre motociclo e camião fez um morto no Arripiado, concelho da Chamusca.

A colisão entre um motociclo e um veículo pesado de mercadorias na Estrada Nacional 118, no Arripiado, concelho da Chamusca, provocou na tarde de sexta-feira, 22 de Março, a morte a uma pessoa, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

De acordo com a mesma fonte, a vítima, condutor do motociclo, não resistiu aos ferimentos tendo o óbito sido declarado no local pela equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém. O sinistro levou ao corte total do trânsito durante algum tempo.

O alerta para o acidente foi dado às 14h30 e para o local foram mobilizados os Bombeiros da Chamusca, VMER do Hospital de Santarém, Guarda Nacional Republicana (GNR), Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR e serviço municipal de protecção civil.